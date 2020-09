Het aantal bezoekers in Britse cafés en restaurants is afgelopen week voor het eerst sinds de horeca weer open is, gedaald. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Britse overheid.

Vanaf begin augustus konden Britten voor de helft van de prijs buiten de deur eten en drinken, de overheid paste de rest bij als steuntje in de rug voor de sector. De korting gold overigens niet op alcohol en er gold een maximum op van 10 pond per klant.

De kortingsactie liep eind augustus af en dat leidde tot legere cafés en restaurants tussen 9 en 13 september. Volgens het statistiekbureau lag het aantal mensen dat wat ging eten of drinken 38 procent lager dan twee weken eerder, toen de Eat Out to Help Out-campagne nog liep.

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kochten meer dan 100 miljoen maaltijden met behulp van de kortingscampagne. Doordat mensen flink minder betalen voor hun maaltijden, daalde de inflatie naar het laagste punt in vijf jaar. Vergeleken met vorig jaar steeg de inflatie met een kleine 0,2 procent in augustus.