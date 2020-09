Vakantieparken en campings in Noord- en Zuid-Holland krijgen veel annuleringen sinds Duitsland en België een negatief reisadvies voor de Nederlandse provincies hebben afgekondigd. Dat breidt zich nu ook naar andere provincies, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) vrijdag.

"Duitsland en België zijn nog meer dan voorheen de landen waarvan de sector het nu juist moet hebben", zegt de woordvoerder van NBTC. Die landen staan altijd al op de eerste en tweede plek voor wat betreft het inkomend toerisme. "Dat is dit jaar niet anders."

De aantallen bezoekers uit die landen waren al kleiner dan voorgaande jaren, maar toeristen uit andere (verre) landen komen helemaal niet. Vorig jaar turfde NBTC 6,1 miljoen toeristen uit Duitsland en 2,5 miljoen uit België.

Uit een eerder gehouden enquête van NBTC en Schiphol bleek al dat niet alleen Nederlanders, maar ook Duitsers en Belgen in deze coronatijd bij voorkeur in eigen land op vakantie gaan. "Of naar de buurlanden", zegt de woordvoerder.

Er zijn nog geen cijfers over de impact van de negatieve reisadviezen van de buurlanden op het Nederlandse toerisme. "Het is wel duidelijk dat de sector opnieuw keihard wordt geraakt. Vooral nu we signalen krijgen dat bezoekers ook verblijven in andere provincies afzeggen."