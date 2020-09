Ryanair brengt de capaciteit voor de maand oktober met nog eens 20 procent terug, laat de maatschappij vrijdag weten. Eerder maakte de Ierse prijsvechter al bekend volgende maand veel minder vliegtuigen in te zetten door het grotendeels wegvallen van de vraag.

Ryanair verwacht nu dat in oktober ongeveer 40 procent van de capaciteit wordt ingezet vergeleken met een jaar eerder. Daarmee hoopt de maatschappij 70 procent van de stoelen in de vliegtuigen te kunnen vullen.

Volgens Ryanair loopt het aantal boekingen terug en is het zwabberende coronabeleid van de Europese overheden daar debet aan. De maatschappij wijst erop dat het aantal besmettingen, met name in thuisland Ierland waar sinds 1 juli quarantainemaatregelen gelden, alleen maar is opgelopen.

In landen waar minder strikte regels zijn met betrekking tot reizen, zou het aantal gevallen minder snel stijgen, claimen de Ieren. Ryanair steunt dan ook voor één keer Brussel in het voornemen om een eenduidig beleid te voeren in Europa.