De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is deze week binnengevallen bij meerdere leveranciers van woonspullenverkopers in een onderzoek naar kartelvorming, meldt de marktautoriteit vrijdag. Het gaat om de branche wooninrichting, waar onder meer keukenwinkels, lampenzaken, parketverkopers en beddenwinkels onder vallen.

ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan winkeliers oplegt welke prijs zij voor hun producten mogen vragen aan consumenten. De marktautoriteit denkt ook dat deze leveranciers onderling prijsafspraken maken over verkoopprijzen die zij de winkeliers in rekening brengen.

Concurrenten mogen onderling geen afspraken maken over de prijs die zij vragen voor hun producten of diensten, omdat dat consumenten in de portemonnee raakt. Zelfs praten met concurrenten over toekomstige prijzen en verwachte prijstrends is verboden, omdat ook dit de onderlinge concurrentie vermindert. Als de concurrentie vermindert, stijgen de prijzen namelijk.

De marktautoriteit laat weten dat het onderzoek gecompliceerd is en het nog zeker maanden gaat duren voordat blijkt of er inderdaad sprake is van wantoestanden in de branche. Zo ja, dan worden de leveranciers gestraft, met bijvoorbeeld een boete.