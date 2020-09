Boeing boekt vooruitgang bij de aanpassingen in de cockpit en de softwaresystemen van de Boeing 737 MAX, zegt de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) vrijdag. De vliegtuigfabrikant moet wijzigingen aanbrengen vanwege ontwerpfouten.

Luchtvaartautoriteit FAA heeft een periode van 45 dagen ingesteld waarin partijen kunnen reageren op de voorgestelde aanpassingen, die ter inzage liggen. De NTSB is daar dus positief over.

Twee vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX stortten eind 2018 en begin 2019 neer als gevolg van ontwerpfouten. Sinds de laatste crash staan de toestellen van dit type wereldwijd aan de grond. Mogelijk mag het model voor het eind van dit jaar weer de lucht in.

De NTSB, die mede de oorzaak van de crashes heeft onderzocht, is positief over de technische aanpassingen en aanpassingen in de instructies voor de piloten.

Boeing liet eerder deze week in een reactie op een rapport van een commissie van het Huis van Afgevaardigden weten dat de 737 MAX straks een van de grondigst onderzochte toestellen ooit zal zijn.