Werknemers zijn tijdens de coronacrisis meer uren gaan werken, dat geldt zowel voor mensen die thuiswerken als personeel dat op locatie aan de slag is. Ze worden daar niet vaker overspannen van, concludeert TNO op basis van een vrijdag gepubliceerde enquête onder ruim tienduizend mensen.

Het aandeel burn-outklachten blijft met 17 procent volgens TNO "onverminderd hoog". De balans tussen werk en privé is niet veranderd. "De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij werknemers", concludeert het onderzoeksinstituut.

Ruim een derde van de mensen die thuiswerken en een kwart van de werknemers die buiten de deur werken, draaien meer uren dan voor de coronacrisis. Het totale percentage werknemers dat overwerkt, is echter gedaald. Het aandeel nam af van 75 procent naar 61 procent.

De mensen die wel overwerken, doen dat fanatiek. "Voor corona werkten deze werknemers gemiddeld vier uur per week over, medio 2020 was dit gestegen naar elf uur per week", aldus TNO. Maar dat heeft geen weerslag op de gezondheid. Meer dan acht op de tien werknemers noemen de eigen gezondheid goed tot zeer goed. "Dat zijn er zelfs iets meer dan voor de coronacrisis."