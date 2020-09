De horeca vreest voor de coronamaatregel dat de cafés en restaurants in grote steden en omliggende gemeenten vanaf middernacht het licht moeten aandoen, geen mensen meer mogen toelaten en een uur later moeten sluiten. In de nachtelijke uren wordt veel omzet behaald, zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijdag tegen NU.nl.

De horecavoorman kan er geen exact percentage aan hangen. "Maar het zijn wel de uren waarin meer verdiend wordt. In de ochtend moeten de cafés het hebben van koffie en thee. Dan wordt minder omzet behaald dan in die laatste uren."

Volgens KHN begint de jeugd pas rond 23.00 uur of middernacht met uitgaan. "Als ze weten dat ze om middernacht al niet meer naar binnen kunnen, komen ze wellicht helemaal niet en blijven ze thuis drinken", voorziet Beljaarts.

"Sowieso loopt de omzet terug vanaf het moment dat de lichten aangaan en vanaf 1.00 uur wordt niets meer verdiend." De maatregel zal minder impact op restaurants hebben. Cafés mogen afhankelijk van de gemeente normaal gesproken tot 3.00 of 4.00 uur openblijven.

Dat de tap dichtgaat, heeft een direct effect op de omzet. KHN vreest echter ook een indirect effect, doordat de horeca nu weer in één adem wordt genoemd met het oplopende aantal positieve coronatests. "Dan kan onterecht het idee ontstaan dat het niet veilig is in de horeca."

De brancheorganisatie sprak zich donderdag al uit over de besmettingen die worden opgelopen in de horeca ten opzichte van thuis, in de familie- en kenniskring en op het werk. Het aandeel zou in de horeca kleiner zijn dan elders. De KHN-voorzitter benadrukt dat de sector de volksgezondheid zeer ter harte neemt. "Maar deze maatregel kan niet op steun rekenen."

Het kabinet geeft vrijdagavond een persconferentie waarin nieuwe - regionale - maatregelen worden aangekondigd.