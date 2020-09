De Europese reis- en luchtvaartsector doet een dringend beroep op de Europese Commissie (EC) om de overheden te bewegen een einde te maken aan quarantaineregimes. In plaats daarvan zouden gecoördineerde beperkingen kunnen komen en afspraken over testen. Dat schrijven zij in een brief aan EC-voorzitter Ursula von der Leyen.

"Deze chaotische situatie heeft dringend uw persoonlijke bemoeienis nodig", schrijven de vertegenwoordigers van meer dan twintig brancheorganisaties, waaronder die voor de internationale luchtvaart, IATA.

Ook de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR heeft de brief ondertekend.

Uit gegevens van de koepel van Europese luchthavens ACI blijkt dat het aantal passagiers in de eerste twee weken van deze maand nog verder is teruggevallen vergeleken met een jaar geleden dan in de maand ervoor. In augustus was sprake van een daling van 65 procent, in de eerste twee weken september van 73 procent.

De EC-voorzitter bepleitte eerder deze maand een gezamenlijk 'stoplichtsysteem' om de reisbeperkingen tussen de Europese lidstaten te stroomlijnen, in plaats van de huidige lappendeken aan beperkingen en quarantainemaatregelen. Maar overheden zouden terughoudend zijn hier gehoor aan te geven, nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt.