Oliekartel OPEC en een aantal andere olieproducerende landen, verenigd in OPEC+, komen in oktober mogelijk bijeen voor een noodbijeenkomst. Dat vertellen ingewijden donderdag. De mogelijke top is volgens de olieproducerende landen nodig, wanneer de vraag naar olie blijft dalen door het toenemende aantal coronabesmettingen.

De olieproducerende landen zitten al maanden in de hoeken waar de klappen vallen. Door de coronacrisis wordt er minder energie verbruikt, waardoor de vraag naar de grondstof fors is gedaald. Hierdoor daalde de olieprijs naar een dieptepunt. Hierop besloten de landen die verenigd zijn in OPEC+ de productie in juni wat omlaag te schroeven, om zo de prijs iets op te krikken.

De olieprijs daalt inmiddels weer een aantal weken, door het groeiende aantal coronabesmettingen. Op een maandelijks overleg waarschuwde de landen donderdag dat dit weer kan leiden tot een daling van de vraag naar olie.

Bij het maandelijkse overleg werd nog niet gesproken over het verder dichtdraaien van de oliekraan, maar landen als Nigeria en Irak werden erop aangesproken dat ze meer olie geproduceerd hadden dan afgesproken. Deze landen werden gesommeerd om de productie extra te verlagen, om de eerdere maanden van overproductie te compenseren.

Mocht de vraag naar olie, en daardoor ook de prijs, verder dalen, dan wordt er een noodbijeenkomst georganiseerd in maart. Daar zou gesproken kunnen worden over een eventuele verdere verlaging van de productie. Grondstofhandelaren reageerden positief op de informatie: de waarde van een vat Brentolie steeg donderdag omstreeks 20.30 uur met een kleine 3 procent.