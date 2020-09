In de Londense straat Savile Row, bekend van de maatkleding voor mannen, is donderdag een kleermakerij voor vrouwen geopend. Daarmee krijgt het mannenbolwerk na ruim tweehonderd jaar een zaak waar maatpakken voor vrouwen worden gemaakt.

De primeur gaat naar Daisy Knatchbull, de oprichtster van The Deck. "Wij zijn de eerste kleermakers die zich met een winkel aan Savile Row op vrouwen richten. De wereld verandert. Een maatpak voor vrouwen is niet slechts een trend, het is een blijvertje", aldus Knatchbull.

The Deck richt zich op het luxesegment, aangezien de prijzen van de maatpakken beginnen bij 2.200 pond (ruim 2.400 euro). Dergelijke bedragen zijn prima te verantwoorden, zegt Knatchbull. "Je krijgt niet alleen een maatpak, je investeert tevens in kwaliteit en duurzaamheid", aldus de oprichtster van het bedrijf waar alleen vrouwen werken.

Savile Row ligt in de Londense wijk Mayfair en is sinds het einde van de achttiende eeuw een belangrijke vestigingsplaats voor kleermakers. In 1846 opende Henry Poole, de bedenker van de smoking, er zijn winkel voor maatkleding.

The Beatles hadden er hun studio, waar eind jaren zestig het album Let It Be werd opgenomen. Savile Row 3 was tevens het decor voor hun beroemde concert op een dak. Dit is tevens het laatste liveoptreden van de band.