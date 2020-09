Lionel Messi heeft een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie gewonnen. Hij mag zijn eigen naam gebruiken voor de verkoop van sportschoenen en kleding. Het Spaanse bedrijf Massi, dat fietsartikelen maakt, had een zaak aangespannen omdat de namen zo op elkaar lijken.

Het Hof bevestigde daarmee een eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie. Het Hof acht het niet waarschijnlijk dat mensen de twee namen door elkaar zullen halen, omdat de stervoetballer erg bekend is.

Het Europese Hof van Justitie is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. Het bedrijf Massi moet zich dus bij het vonnis neerleggen.

Het is niet de eerste juridische kwestie met een goede afloop voor Messi. De Argentijn was volgens speelgoedfabrikant Easy2Company in gebreke gebleven bij een sponsorovereenkomst voor een step. Maar de partijen bereikten in augustus toch overeenstemming.