Door de coronamaatregelen konden statistiekbureaus de prijzen van een aantal goederen en diensten niet meer meten, omdat die niet geleverd werden. De prijsontwikkeling werd geschat om toch tot een inflatiecijfer te komen. Nu zo goed als alles weer gemeten kan worden, blijkt dat deze prijzen veel harder zijn gestegen dan die in andere categorieën, meldt De Nederlandsche bank (DNB) donderdag.

In de maand april kon voor 13 procent van de goederen en diensten in Nederland geen werkelijke prijzen worden vastgesteld. "Het ging vooral om de prijzen van diensten als vliegtickets, vakantiereizen, horeca, culturele diensten en kappers", aldus DNB. De prijzen bepalen samen het inflatiecijfer.

In Nederland viel het aandeel prijzen dat niet gemeten kon worden relatief mee. Voor de eurozone ging het om een derde van de goederen en diensten. In Nederland werd in juni en juli nog maar 1 procent van de prijzen geschat, veelal door de prijsontwikkeling van een jaar eerder te gebruiken. "Of de prijzen constant te houden", legt de centrale bank uit.

Het inflatiecijfer is een gewogen gemiddelde van hoeveel consumenten ergens aan uitgeven. Ook dat patroon is natuurlijk veranderd door de coronacrisis. Zo gingen mensen veel minder uit eten en reisden ze ook minder. De samenstelling van het inflatiecijfer wordt echter maar een keer per jaar aangepast; het gewogen gemiddelde is dan ook niet aangepast aan de veranderende consumptie.

"De inflatie van de items waarvan de prijzen grotendeels zijn geschat, was de afgelopen maanden beduidend hoger dan die van de items die wel werden gemeten", zegt DNB. "Zo lagen de geschatte prijzen in april en mei ongeveer 3 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de gemeten prijzen met minder dan 1 procent waren gestegen."

In juli en augustus ontbreken alleen de daadwerkelijke prijzen van culturele diensten, zoals concertkaartjes.