Bierbrouwer Heineken waagt zich aan een heel ander soort drank dan het traditionele gerstenat. In Mexico en Nieuw-Zeeland wordt gekeken of het bedrijf ook uit de voeten kan met hard seltzer, een drankje dat in de VS razend populair is, maakt Heineken donderdag bekend.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf is voor Mexico gekozen, omdat het land een van de grootste markten van Heineken is. Nieuw-Zeeland is gekozen, omdat dit een interessante markt is.

Hard seltzer is een mix van mineraalwater, een fruitsmaak en 5 procent alcohol. Qua alcoholpercentage is het vergelijkbaar met bier en cider, het enige andere product dat Heineken tot dusver naast bier op de markt heeft gebracht.



Als het drankje goed wordt ontvangen in de eerdergenoemde landen, dan ligt het in de lijn der verwachting dat het wereldwijd - en dus ook in Europa en Nederland - zal worden geïntroduceerd.

Heineken brengt het op de markt onder de naam Pure Piraña. In eerste instantie worden negen verschillende smaken geïntroduceerd. "Heineken kan testen wat lokaal in de smaak valt en onderzoeken wat het potentieel is", aldus de brouwer.

Volgens het concern komt hard seltzer tegemoet aan de vraag van consumenten naar alcoholische drankjes met weinig calorieën.