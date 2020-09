De horeca vreest bij monde van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat in enkele regio's coronamaatregelen worden ingevoerd waarbij de horeca eerder dicht zou moeten. KHN vindt dat een slecht plan, zo laat de brancheorganisatie donderdag weten.

Het kabinet geeft vrijdag een persconferentie waarop naar alle waarschijnlijkheid regionale maatregelen worden aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In een aantal steden en regio's laait het virus weer op.

De horeca vreest een opgelegde sluiting in een aantal regio's, waaronder de vier grote steden, vanaf middernacht. "Dat betreft een niet proportionele maatregel", aldus KHN. Volgens de belangenorganisatie tonen cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan dat 5,5 procent van alle geconstateerde besmettingen afgelopen week heeft plaatsgevonden in de horeca.

Dat percentage zou minder zijn dan thuis (55,4 procent), via overige familie (10,3 procent) of op het werk (9,5 procent). "Ondanks dat elke besmetting er één te veel is, maakt dit de vraag legitiem of de maatregelen voor de horeca gebaseerd zijn op cijfers of dat het symboolpolitiek betreft", stelt KHN.

Extra maatregelen voor de horeca zou volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen een extra financiële strop betekenen. "Voor een sector welke nu al in de afgrond kijkt."