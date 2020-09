De economie van Nieuw-Zeeland is in het tweede kwartaal in de diepste recessie beland die daar ooit gemeten is. De economie kromp met 12,2 procent door de strenge maatregelen die de overheid nam om het coronavirus in te dammen.

Het bruto binnenlands product (bbp) kromp met 12,4 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De economie werd voor een groot deel stilgelegd doordat bijna alle winkels in het land moesten sluiten en bijna iedereen vanuit huis moest werken. In het eerste kwartaal liet de economie een krimp van 1,4 procent zien.

Vorige maand werden in Nieuw-Zeeland voor het eerst in 102 dagen nieuwe binnenlandse besmettingen geconstateerd. Het land nam halverwege maart al direct strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder zou verspreiden.

Toch zien economen wel een voordeel in de aanpak van Nieuw-Zeeland. Ze denken dat het land zich weer sneller zal herstellen.

Bij landen die minder strenge maatregelen namen is te zien dat de economie minder hard geraakt werd. Zo kromp de economie Australië met 7 procent en die in de Verenigde Staten met 9,1 procent.