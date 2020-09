Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), verwacht de belangrijkste rentestand tot 2023 rond de 0 procent te houden. Dat laat het centralebankenstelsel woensdag weten. De belangrijkste rente van de Fed ligt al tijden op een bandbreedte van 0 tot 0,25 procent, om zo de Amerikaanse economie aan te zwengelen. Ook woensdag werd er niet aan die rentestand gesleuteld.

De Fed houdt de bandbreedte op hetzelfde niveau vanwege de verbeterde economische geluiden over de Amerikaanse economie. Waar het centralebankenstelsel juni nog uitging van een economische krimp van 6,5 procent voor dit jaar, is deze verwachting inmiddels bijgesteld naar een kleinere min van 3,7 procent.

"We zien de economische activiteit weer toenemen na het magere tweede kwartaal en huishoudens hebben drie kwart van de verminderde bestedingen weer goed gemaakt", zei Fed-voorzitter Jerome Powell over de verbeterde economische situatie.

Powell benadrukte wel dat de coronapandemie de vooruitzichten "buitengewoon onzeker maken". Hij verwacht dat de Amerikaanse economie pas weer op volle toeren draait, wanneer mensen voldoende vertrouwen hebben om als vanouds activiteiten te ondernemen.

Nieuw inflatiebeleid zichtbaar

Naast de verbeterde economische vooruitzichten, werd ook het nieuwe inflatiebeleid van de Fed woensdag zichtbaar. Vorige maand kondigde het stelsel van centrale banken aan een iets hoger inflatiedoel na te streven, wat wordt gezien als teken dat rentestanden langer rond de nul zullen liggen.

Het doel is om de inflatie voor langere tijd boven de 2 procent te houden, om zo over een nog langere periode op een gemiddelde van 2 procent te komen. De inflatie ligt al tijden rond de 1 procent en dus ver bij het doel vandaan. De Fed zei woensdag pas iets aan het monetair beleid te veranderen, wanneer de 2 procent aan inflatie bereikt is.