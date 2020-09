Han Busker houdt het na één termijn voor gezien als voorzitter van vakbond FNV. Busker stopt in maart 2021 na vier jaar als voorman van de grootste vakbond van Nederland gediend te hebben, laat FNV woensdag weten. In maart kiezen de bijna een miljoen leden van FNV een nieuwe voorzitter.

Busker beleefde vier roerige jaren bij de vakbond, waarin onder meer een nieuw pensioenakkoord gesloten werd en hij aan tafel zat om te onderhandelen over de coronasteunpakketten.

"De afgelopen periode hebben we ongelofelijk veel bereikt voor onze leden", vertelt de FNV-voorman. "Na tien jaar discussie hebben we het met de andere vakbonden voor elkaar gekregen dat het pensioenstelsel eerlijker en toekomstvast is geworden", aldus Busker.

"Daarnaast hebben we met forse eisen in de cao's voor meer goede loonstijgingen en vaste banen gezorgd. En niemand in dit land durft nog te zeggen dat een flexibele en dus onzekere arbeidsmarkt de toekomst moet zijn."

De zestigjarige Busker stopt na één termijn, waarmee hij minder lang aanblijft dan zijn voorgangers. Zo werkte de vorige FNV-voorzitter Ton Heerts anderhalve termijn af en was Agnes Jongerius bijna acht jaar lang voorzitter van de vakbond. "Toen mij vier jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode. Aan die afspraak ga ik me houden", zegt Busker woensdag.

Wie de vakbondsvoorzitter gaat opvolgen, is nog niet bekend. Kandidaten kunnen zich tot 2 november melden, waarna de verkiezing zal plaatsvinden tussen 4 februari en 9 maart.