Vliegtuigbouwer Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA krijgen ervan langs in een rapport van de transportcommissie van het Huis van Afgevaardigden over de Boeing 737 MAX. Twee toestellen van dat type stortten kort na elkaar neer. De commissie deed anderhalf jaar onderzoek naar de ontwikkeling van het vliegtuig.

"Boeing faalde in het ontwerp en de ontwikkeling van de MAX en de FAA faalde in het toezicht op Boeing en de certificering van het toestel", staat in het 250 pagina's tellende rapport dat woensdag is gepubliceerd. In het onderzoeksverslag staan talloze tekortkomingen van beide partijen opgesomd.

De Boeing 737 MAX-toestellen staan sinds de laatste crash in maart vorig jaar wereldwijd aan de grond. Volgens het nieuwe rapport was het neerstorten van de twee toestellen - de eerste crashte in oktober 2018 - niet het gevolg van een enkele tekortkoming of technische fout, maar van een "slecht gemanaged event".

"Er was sprake van een afschuwelijke opeenstapeling van onjuiste technische veronderstellingen door de ingenieurs van Boeing, een gebrek aan transparantie van de zijde van het management van Boeing en schromelijke tekortkomingen in het toezicht door de FAA", aldus het rapport.