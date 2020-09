Amazon heeft in 2019 zo'n 6,8 miljoen euro vennootschapsbelasting betaald in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het daar voor zo'n 14,7 miljard euro aan goederen verkocht. Dat blijkt uit documenten die gepubliceerd zijn door de Britse overheidsorganisatie Companies House.

De webgigant zegt dat het zo weinig belasting betaalt omdat de winst die het maakt ook niet hoog is. "Het bedrag dat je aan vennootschapsbelasting moet betalen, wordt gebaseerd op je winst en niet op je omzet", zegt het bedrijf in een statement. "Onze winst is nog steeds laag gezien de competitieve markt waarin we opereren en de investeringen die we doen."

Het is niet de eerste keer dat Amazon in opspraak komt vanwege de belasting die het betaalt. In Frankrijk rekende het bedrijf vorig jaar een belastingverhoging door aan verkopers die de dienst gebruiken, terwijl de belastingverhoging juist was bedoeld om de concurrentiepositie van kleine bedrijven te verbeteren. Verder kwam in april naar buiten dat Amazon in 2019 voor 294 miljoen euro aan belastingvoordelen ontving in Europa.