De wereldeconomie herstelt zich sneller van de coronacrisis dan in eerste instantie werd gedacht. Dat komt met name doordat de vooruitzichten voor China en de Verenigde Staten er beter uitzien, meldt de OESO woensdag.

De wereldeconomie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 4,5 procent. Hoewel dat een diepe recessie is, is het minder erg dan de krimp van 6 procent die in juni nog werd voorspeld.

Als de corona-uitbraak onder controle wordt gehouden, groeit de wereldeconomie volgend jaar met 5,2 procent. In juni werd nog een groei van 5 procent voorspeld. Mochten we toch weer meer last krijgen van het coronavirus, dan zou de groei in 2021 zomaar 2 tot 3 procentpunt lager kunnen uitvallen.

Volgens de OESO hebben overheden en centrale banken een goede keuze gemaakt door huishoudens en bedrijven financieel te steunen. Daardoor is de klap voor de economie relatief beperkt.