Een werkgroep van de International Civil Aviation Organization (ICAO) wil eind oktober een aanbeveling doen aan de luchtvaartsector over het gebruik van coronatests, om een eind te maken aan quarantaineverplichtingen. Dat zou de luchtvaart weer vlot moeten trekken.

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens hebben de ICAO volgens bronnen gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van de zogeheten PCR-tests, waarbij gekeken wordt of iemand op het moment besmet is met het coronavirus. Daarvan kan de uitslag snel bekend zijn, in ieder geval binnen 48 uur.

Reizigers uit gebieden waar een hoog risico geldt zouden dan getest kunnen worden voordat ze het vliegtuig pakken en hoeven dan bij aankomst niet veertien dagen in quarantaine. De luchtvaartsector ziet die maatregel als een rem op de reislust.

Het is nog onzeker of de ICAO daadwerkelijk met de aanbeveling komt, sommige landen zouden op voorhand tegen zijn en het VN-orgaan kan geen bindend advies geven.

Luchtvaartmaatschappijen voorzien voor dit jaar een terugval van 55 procent in het aantal reizigers, aldus de International Air Transport Association (IATA). Volgens deze brancheorganisatie ziet 85 procent van de reizigers quarantainemaatregelen als een probleem.