De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) bereidt een zaak voor tegen Facebook. De mededingingsautoriteit doet al meer dan een jaar onderzoek naar het socialemediabedrijf, zegt een bron die dicht bij het onderzoek staat tegen persbureau Bloomberg.

De FTC vermoedt dat de techgigant zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om concurrentie uit te schakelen. De toezichthouder heeft het nieuws nog niet bevestigd omdat het onderzoek vertrouwelijk is.

Critici vinden dat Facebook door de overname van Instagram en WhatsApp twee bedrijven heeft uitgeschakeld die grote concurrenten hadden kunnen worden. De FTC heeft destijds onderzoek gedaan naar beide overnames en keurde ze ook goed. De toezichthouder mag beslissingen uit het verleden echter herzien en ermee naar de rechter stappen.

De mededingingsautoriteit heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg vorige maand al ondervraagd in verband met het onderzoek. Over wat er hierna gaat gebeuren, is volgens een ingewijde nog geen definitief besluit genomen. Om het tot een rechtszaak te laten komen, moet namelijk een meerderheid van vijf FTC-commissarissen daar voorstander van zijn.