Philips wil transparanter zijn en vermeldt voortaan in het jaarverslag hoeveel belasting het per land afdraagt. Dat meldt het bedrijf in een rapport over duurzaamheid, signaleerde De Telegraaf.

Philips denkt dat de belasting die het betaalt een belangrijke bijdrage levert aan landen. In het jaarverslag van Philips over 2019 staat dat het bedrijf vorig jaar wereldwijd 3,1 miljard euro aan belasting betaalde, waarvan 337 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.

Het is niet gebruikelijk dat bedrijven in hun jaarverslag precies uitsplitsen hoeveel belasting ze betalen. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën pleitte er vorig jaar nog voor dat bedrijven dat wel vermelden. Hij zei toen dat dat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt.