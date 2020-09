Zorgverzekeraar VGZ is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beboet vanwege onvoldoende transparantie bij het inkopen van de zorg. Dat meldt de zorgautoriteit dinsdag. Vier zorgverzekeraars onder de paraplu van VGZ krijgen een boete van in totaal 100.000 euro: Univé Zorg, IZA, UMC en VGZ zelf.

De boete is volgens de NZa nodig, omdat transparantie van belang is om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Overtreding van regels die deze transparantie borgen, kan in het nadeel zijn van zorgaanbieders, aldus de zorgautoriteit.

Volgens de zorgautoriteit leden aanbieders van mondzorg, beenprotheses en geneesmiddelen door het gebrek aan transparantie bij de zorgverzekeraars. Mondzorgaanbieders als tandartsen en mondhygiënisten kregen de conceptovereenkomsten later dan gedacht, omdat de zorgverzekeraar dit zonder iets te melden uitstelde. Daarnaast kregen aanbieders van beenprotheses en geneesmiddelen, zonder daarover bijgepraat te worden langer de tijd om contracten te tekenen.

Door het gebrek aan transparantie bij het inkopen van de zorg, krijgen de vier zorgverzekeringsmerken een boete van 25.000 euro. VGZ heeft nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van de NZa in bezwaar te gaan.