LEGO investeert de komende jaren 400 miljoen dollar (bijna 337 miljoen euro) in onder meer de zoektocht naar een manier om de kleurrijke steentjes van duurzame materialen te maken. Nu gebruikt het bedrijf nog plastic dat uit olie is gemaakt.

De Deense speelgoedfabrikant wil in 2022 klimaatneutraal produceren, vanaf 2025 geen niet-herbruikbaar plastic verpakkingsmateriaal meer gebruiken en tegen het eind van het decennium de blokjes van duurzame grondstoffen maken. De dinsdag aangekondigde investering moet hierbij helpen.

LEGO worstelt al jaren met de zoektocht naar een alternatief voor het plastic. In de afgelopen vijf jaar heeft een team van meer dan 150 ingenieurs en wetenschappers allerlei plantaardige en gerecyclede materialen getest.

"De uitdaging zit in het verkrijgen van blokjes die dezelfde kleur en glans hebben en hetzelfde geluid maken", zegt Tim Brooks, vicepresident van LEGO. Maar het grootste probleem is dat de bouwsteentjes makkelijk in elkaar én weer uit elkaar moeten gaan.

Jaarlijks wordt zo'n 90.000 ton aan plastic omgezet in LEGO-blokjes en toebehoren. Sinds 2018 worden bepaalde flexibelere figuren, zoals planten en bomen, van biopolyethyleen gemaakt. Dit plastic wordt gemaakt uit ethanol uit suikerriet. Vooralsnog lukt het niet om er ook steentjes van te maken.