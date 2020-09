Modeketen H&M was in de maanden juni tot en met augustus van dit jaar onverwacht weer winstgevend, blijkt dinsdag uit een handelsupdate van het bedrijf. Het Zweedse bedrijf boekte een kwartaalwinst voor belastingen van 2 miljard kroon (omgerekend 192 miljoen euro), na een flink verlies in het voorgaande kwartaal.

De omzet van de Zweedse keten daalde flink ten opzichte van vorig jaar; met 16 procent naar 51 miljard kronen. H&M verkocht minder kleding, omdat negenhonderd van de vijfduizend winkels van de gigaketen nog gesloten waren in juni. Gedurende het kwartaal openden honderden vestigingen de deuren weer, waardoor er eind augustus nog maar tweehonderd dicht waren.

Ondanks de lagere omzet wist het bedrijf nog wel zwarte cijfers te schrijven aan het eind van het kwartaal. H&M maakte 2 miljard kroon winst, tegenover een verlies van 6,5 miljard over het vorige kwartaal. Op de aandelenbeurs in Stockholm stijgen H&M-aandelen met 13,3 procent als gevolg van de onverwachte winst.

"Het herstel van H&M is beter dan verwacht", zegt het bedrijf in een verklaring. "Meer verkopen met de volle prijs, gecombineerd met kostenbeheersing, heeft ervoor gezorgd dat we alweer winst konden maken dit kwartaal."

Om de kosten te drukken heeft het bedrijf afscheid genomen van personeel, minder winkels geopend dan gedacht en zelfs een aantal vestigingen definitief gesloten.