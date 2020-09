Het Nederlandse biotechbedrijf Kiadis Pharma krijgt een subsidie van 9,5 miljoen dollar (een kleine 8 miljoen euro) van het Amerikaanse ministerie van Defensie om een medicijn tegen het coronavirus verder te ontwikkelen, maakt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf dinsdag bekend.

Kiadis Pharma onderzoekt hoe zogeheten naturalkillercellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die in het afweersysteem de eerste verdedigingslinie tegen kankercellen en infecties vormen, gebruikt kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus. Met 9,5 miljoen dollar is het hele onderzoek gefinancierd.

Het biotechbedrijf verwacht dat de NK-cellen kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus, omdat er volgens het bedrijf een correlatie bestaat tussen de ernst van de ziekte en een vermindering van het aantal NK-cellen.

"De brede antivirale werking van NK-cellen biedt de mogelijkheid om patiënten te beschermen tegen diverse luchtweginfecties zoals influenza, corona en RSV", schrijft topman Arthur Lahr van Kiadis. "Bij een succesvol verloop verwachten we meer fondsen te kunnen ontvangen voor de verdere ontwikkeling van K-NK-ID101 (het medicijn, red.) en opschaling van de productie in de VS naar miljoenen doses."