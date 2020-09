Het kwik stijgt dinsdag tot een graad of 31, maar dat weerhoudt de tuincentrumketen Intratuin er niet van om zich al te richten op de kerstperiode. Intratuin zal de tuincentra zelfs eerder van kerstballen en andere tierlantijntjes voorzien dan in andere jaren, schrijft het bedrijf dinsdag in een persbericht.

Waar de eerste kerstshows in voorgaande jaren halverwege oktober van stal worden gehaald, wordt dat nu iets vervroegd. Volgens de tuincentrumketen worden de eerste kerstshows al in september opgebouwd.

"Dat lijkt misschien vroeg, maar zeker de echte kerstfans, zoals de miniatuurdorpenbouwers, staan vaak al eerder voor de deur", schrijft Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin Nederland.

De keten kiest er vanwege de coronacrisis voor om de kerstmannen eerder neer te zetten. "Nu mensen dit jaar gezien de omstandigheden minder de deur uitgaan en het thuis extra gezellig willen maken, verwachten we dat er extra vroeg met versieren gestart wordt", aldus Kleinbussink.

Kerstshows van levensbelang voor tuincentra

De kerstshows zijn van levensbelang voor de tuinbranche. Uit onderzoek van marktonderzoeker GfK blijkt dat de branche vorig jaar zo'n 115 miljoen euro verdiende aan de verkoop van kerstbomen en kerstballen. 44 procent daarvan werd uitgegeven bij tuincentra als Intratuin.

Intratuin gaat er niet van uit dat dit het bezoek dit jaar minder wordt. "Intratuin is immers niet alleen winkel, maar een dagje uit", aldus het tuincentrum. Om klanten veilig kerstinkopen te kunnen laten doen, zijn de tuincentra dit jaar ruimer opgezet. Daarnaast gelden er looproutes en zijn er langere openingstijden.

Kerstliefhebbers hoeven er niet bang voor te zijn dat de tuincentra minder rijk gevuld zullen zijn met kerstspullen door de pandemie. "Uiteraard blijven de kerstshows net zo uitbundig. Juist nu willen we de mensen laten wegdromen en laten ontsnappen uit de waan van de dag."