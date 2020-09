Google-moederbedrijf Alphabet Inc. wil al haar datacentra en kantoren in 2030 op klimaatneutrale elektriciteit laten draaien, zo maakte het Amerikaanse bedrijf maandag bekend.

Onder klimaatneutrale elektriciteit wordt elektriciteit verstaan die geen CO2 uitstoot.

De ambities van Google reiken daarmee verder dan de huidige CO2-compensatienorm in de techindustrie.

Via compensatie zorgen bedrijven ervoor dat de veroorzaakte CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Bijvoorbeeld door geld te investeren in klimaatprojecten.

Google-CEO Sundar Pichai beschouwt klimaatverandering als een groot probleem. Pichai wil met de ambitieuze plannen een voorbeeld stellen voor andere bedrijven.

Google heeft momenteel in Nederland een serverpark in Eemshaven. Ook werkt het aan een datacentrum in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon.