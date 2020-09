FNV blijft tijdens de komende cao-onderhandelingen bij haar looneis van 5 procent, zo maakt de vakbond maandagmiddag bekend.

De grootste vakbond van Nederland liet daarnaast weten tijdens de onderhandelingen voor een minimumuurloon van 14 euro te strijden.

De eisen gelden voor vitale beroepen en sectoren waar het goed gaat, zoals de supermarkten, distributiecentra en voedingsmiddelenindustrie.

Ook moeten er volgens FNV betere afspraken komen over de kwaliteit en herverdeling van werk. De bond hoopt met dit eisenpakket een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit en herverdeling van werk.

De komende periode onderhandelen de vakbonden met de werkgeversorganisaties over nieuwe cao's. In de praktijk worden cao's meestal voor één of twee jaar afgesloten.

In juni maakte FNV al een vergelijkbare inzet bekend. Toen besloot de vakcentrale om de looneis van 5 procent in te trekken voor bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis.