Bol.com informeert voortaan klanten over wie de verkoper is van een product. De webwinkel verkoopt ook producten van externe aanbieders en voorheen was niet altijd duidelijk bij welke producten dat zo was. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt maandag. De ACM gaat ook andere platforms hierop controleren.

Volgens Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, is het belangrijk voor consumenten om te weten wie zij kunnen aanspreken als er iets fout gaat. "Om te voorkomen dat de consument van het kastje naar de muur wordt gestuurd, is bol.com daarover nu duidelijk op zijn website."

"Dit is een mooi resultaat voor consumenten. We roepen andere platforms op ook deze duidelijkheid te bieden", zegt hij.

Bol.com laat weten dat het eerder ook al liet zien wanneer een artikel werd verkocht door een externe verkooppartner, maar dat de website daar nu duidelijker over is.

Platforms moeten volgens de ACM niet alleen duidelijk zijn over met welke verkoper klanten te maken hebben en wat hun rechten zijn, maar moet ook nieuwe verkopers controleren voordat ze worden toegelaten op een platform. Het is de verantwoordelijkheid van het platform om alleen verkopers toe te laten die zich houden aan consumentenregels. Verkopers die dat toch niet doen, mogen daar door het platform op worden aangesproken.