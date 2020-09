Op steeds meer stranden in Nederland zijn strandpaviljoens het hele jaar open en dat aantal zal verder toenemen. Dat zegt Stephan van der Stee van branchevereniging Strand Nederland maandag in gesprek met NU.nl. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) herkent die trend.

Strand Nederland zegt dat nu al circa de helft van de 340 strandpaviljoens het hele jaar door open is. "Bij Cadzand en Hoek van Holland vind je ze, maar ook veel paviljoens op de Waddeneilanden en bij IJmuiden draaien het jaar rond en er zijn er meer bijgekomen bij Katwijk en Noordwijk."

Strandpaviljoens zijn volgens Van der Stee gewild en er valt een goede boterham te verdienen met zaken die het hele jaar open zijn. "Dan heb je het over een omzet tot wel een paar miljoen per jaar." Dankzij mooiere naseizoenen, de vergrijzing en meer behoefte aan buitenrecreatie is er ook meer vraag vanuit de consument.

En de branche wil ook wel. "Dan kun je een veel mooiere zaak neerzetten", zegt Harry van den Ouweelen van beachclubs Titus en At Sea in Den Haag. "Met dubbel glas in plaats van plakhout en wel met respect voor de natuur." Bovendien zouden de ondernemers dan mensen vast in dienst kunnen nemen en zorgt een jaarrondbestaan voor meer rust, zowel binnen als buiten. "Dan hoef je ook niet steeds op- en af te bouwen wat leidt tot veel bewegingen en transport."

Besparen op op- en afbouwkosten

Strandpaviljoens die seizoensgebonden zijn, mogen dit jaar bij wijze van uitzondering in de winter op het strand blijven staan, zonder klanten te ontvangen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf daar eerder dit jaar toestemming voor. KHN had daarom gevraagd om de financiële schade voor de ondernemers dit jaar te beperken.

Strandtenthouders kunnen zo tienduizenden tot wel 150.000 euro besparen aan op- en afbouwkosten. Volgens Strand Nederland en KHN willen veel strandpaviljoenhouders gebruikmaken van de regeling, maar zijn zij nog in gesprek met gemeenten over de voorwaarden. "Als ik alleen de muren mag laten staan, heeft het geen zin natuurlijk", zegt Van den Ouweelen.

'Genieten van een welkom toetje'

De stoelen van het terras moeten natuurlijk wel weg, maar de afscheiding zou bijvoorbeeld moeten blijven meent hij. "Dat is een buffer tegen de storm. Het glas kan eruit en dan planken erin. Afhankelijk van wat mag, besluiten we of we het gebouw laten staan." De ondernemers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun eigendommen, de gemeente waakt samen met andere overheden over waterveiligheid, openbare orde en veiligheid en natuurbelangen.

Het seizoen, dat begon met drie maanden noodgedwongen sluiting gevolgd door een mooie zomer, loopt eind oktober af. "We genieten nu allemaal nog van een heel erg welkom toetje", besluit Van der Stee.