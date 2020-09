Meer werkende vrouwen laten weten dat ze het door de coronacrisis psychisch zwaar hebben dan werkende mannen, blijkt maandag uit onderzoek van Intermediair. 43 procent van de werkende mannen vindt de combinatie van werk en kinderen niet lastig, tegenover maar 32 procent van de moeders.

Uit het onderzoek onder een representatieve groep van twaalfhonderd mensen blijkt dat de rolverdeling in Nederlandse gezinnen sinds het begin van de coronacrisis nauwelijks is veranderd. Hoewel werkende ouders meer thuis zijn, en het dus theoretisch makkelijker zou moeten zijn om de zorgtaken te verdelen, zijn de veranderingen minimaal.

Voor de coronacrisis voerde 10 procent van de mannen de meeste huishoudelijke taken uit, nu is dat 11 procent. Vrouwen zijn iets minder gaan doen. Onder hen daalde het percentage dat meer deed dan de partner van 57 naar 53 procent. Ook bij de verdeling van de zorg voor de kinderen zijn de veranderingen klein. Voor de coronacrisis deed 4 procent van de mannen het meeste, tegenover 60 procent van de vrouwen. Nu gaat het om 6 versus 54 procent.

De coronacrisis komt bij vrouwen psychisch harder aan dan bij mannen. 25 procent van de moeders vindt dat de geestelijke gezondheid in negatieve zin is veranderd, tegenover 14 procent van de vaders. Waarschijnlijk komt dat doordat vrouwen al meer tijd met de kinderen doorbrachten, zegt hoofdredacteur van Intermediair Madelon Meester.

"De situatie waaruit vaders en moeders komen, is anders. Waar moeders nóg meer tijd met de kinderen eerder als last ervaren, zijn vaders blij dat ze hun kinderen vaker kunnen zien omdat dit er in een normale werkweek minder van komt."