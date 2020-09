De Europese Commissie (EC) wil een uitbreiding van het aantal sectoren dat onder het emissiehandelssysteem valt, meldt het FD maandag op basis van een plan dat de krant in handen heeft. Behalve het wegtransport, wordt nu ook het zeetransport genoemd en zouden meer vliegbestemmingen aan het systeem kunnen worden toegevoegd.

Uit de klimaatdoelen voor 2030 blijkt ook dat het aantal uitstootrechten dat in omloop is sneller wordt teruggebracht dan in eerdere plannen het geval was. Strengere regelgeving is nodig nu de EC de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent wil hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Eerder was een verlaging van 40 procent nog het doel.

De plannen worden woensdag officieel bekendgemaakt door EC-voorzitter Ursula von der Leyen. De Europese Unie kent sinds 2005 een systeem voor de handel in CO2-uitstoot. Bepaalde sectoren worden daarbij verplicht rechten op te kopen om broeikasgassen te mogen uitstoten. Dit geldt voor bijvoorbeeld industriële ondernemingen en energiebedrijven.

Ook de luchtvaart moet rechten kopen, maar vooralsnog alleen voor vluchten binnen de Europese Unie en sinds 2008 ook voor vluchten van en naar IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Volgens het FD wil de Europese Commissie uitzoeken hoe dit kan worden uitgebreid naar vluchten naar andere bestemmingen. Ook zou de luchtvaart minder gratis rechten krijgen.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid gratis rechten over alle sectoren al sterk afgenomen. Het totale aantal rechten dat in omloop is, wordt ieder jaar verder teruggebracht.

Nu gaat het om een daling van 2,2 procent per jaar. Dat percentage zou in de nieuwe plannen hoger zijn. Bovendien zou de EC eenmalig het totaal aan uitstaande rechten willen verkleinen, omdat nu meer rechten uitstaan dan er worden gebruikt.