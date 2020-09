De hypotheekrentes zijn in de afgelopen week licht gedaald. Ongeveer de helft van de geldverstrekkers voerde een kleine verlaging van tussen de 0,05 en 0,1 procentpunt door, signaleert Van Bruggen Adviesgroep maandag. De hypotheekadviseur verwacht dat de rentes nog iets verder zullen dalen.

Volgens complianceofficer Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep schelen deze renteverlagingen een gemiddelde woningeigenaar niet veel geld. "Het zal hoogstens een paar euro per maand schelen", zegt hij tegen NU.nl. "Maar het is wel interessant om te zien wat er de komende weken in de markt gebeurt."

Noorlag zegt dat het gebruikelijk is dat een aantal hypotheekverstrekkers de rente wijzigt, maar dat het er de vorige week meer dan normaal waren. Dat kan ervoor zorgen dat meer geldverstrekkers volgen, waardoor de rentes nog wat verder dalen.

De omstandigheden in de markt zijn er ook naar, benadrukt Noorlag. "De rente in de markt daalt, waardoor sommige partijen redelijk goedkoop geld kunnen inslaan. Daarnaast is er weer wat meer rust in de markt sinds de coronacrisis is begonnen, waardoor banken ademruimte hebben om meer dossiers op te pakken en daardoor de rente kunnen verlagen."

En dan zijn er nog de banken die hun doelstellingen voor de rest van het jaar willen halen. Om voldoende hypotheken te verstrekken, verlagen die geldverstrekkers hun rentes. Daardoor groeit mogelijk de vraag.

Toch moeten consumenten niet al te veel van deze renteverlagingen verwachten. Vorig jaar daalden de hypotheekrentes na de zomer met 0,3 tot 0,5 procentpunt. Noorlag denkt echter dat de hypotheekrentes nu al redelijk dicht op de bodem zitten, waardoor die niet meer zo ver kunnen dalen.