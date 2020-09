Het moet makkelijker worden voor ontslagen werknemers om zich snel om te scholen om zo een baan te vinden in een andere tak van sport. Daar pleit de aanstaande voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Ingrid Thijssen zaterdag voor in het AD. Thijssen volgt de huidige voorzitter Hans de Boer dinsdag op.

De aanstaande voorzitter ziet in de aanstaande economische crisis een grote rol weggelegd voor omscholing, om zo te voorkomen dat een groot deel van de bevolking langere tijd werkloos is. De werkloosheid loopt nu al langzaam op, maar de verwachting is dat de grote klappen pas later in het jaar en mogelijk begin volgend jaar gaan vallen. Thijssen noemt de coronacrisis dan ook de ergste economische crisis sinds de jaren dertig.

"De traditie is nu dat we eerst afscheid nemen van mensen. Ze landen in de werkloosheid en vanuit de uitkering komen ze uiteindelijk in een nieuwe baan terecht. Terwijl het veel beter zou zijn om die barman die nu ontslagen wordt meteen verwarmingsinstallateur te laten worden", aldus Thijssen, tegen het dagblad.

Om die verandering op touw te krijgen, is een grote rol weggelegd voor werkgevers. Zij moeten volgens Thijssen minder naar diploma's gaan kijken en meer naar aanleg. "Bedrijven moeten de bereidheid hebben om iemand aan te nemen en op te leiden", aldus Thijssen, die in 2016 verkozen werd tot Topvrouw van het Jaar.