Apple Card, de eigen betaalpas van Apple, zal mogelijk aan het einde van dit jaar al beschikbaar zijn buiten de Verenigde Staten. Dat schrijft website MacRumors vrijdag op basis van ingewijden. Momenteel is de betaalpas, die vorig jaar uitkwam, alleen nog in de VS verkrijgbaar.

Een bron binnen de Australische bankenwereld zegt tegen MacRumors dat de Apple Card mogelijk aan het eind van dit jaar beschikbaar zal zijn regio's buiten de VS. Om welke regio's het gaat, is niet bekend. De uitbreiding zou gecombineerd kunnen worden met de uitrol van iOS 14.1 of 14.2.

Daarnaast is Apple al tijden op zoek naar 'Apple Card Product Managers', een functie gericht op het onderhouden van relaties met banken en andere instanties. Volgens MacRumors zou de functieomschrijving kunnen betekenen dat Apple samen wil werken met banken in het buitenland.

Apple Card werd vorig jaar uitgebracht in de VS en is een samenwerkingsverband tussen Apple, de Amerikaanse bank Goldman Sachs en creditcardbedrijf Mastercard. Een van de verschillen ten opzichte van andere creditcards, is het gebrek aan een puntensysteem. In plaats daarvan krijgen klanten een klein deel van hun aankoopbedrag terug.