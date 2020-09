Bij een actie van onder meer de Belastingdienst en de Inspectie SZW bij schoonmaakbedrijven, zijn bij ruim acht van de tien inspecties meerdere overtredingen geconstateerd. De partijen voerden de afgelopen vier jaar controles uit en maakten vrijdag de resultaten bekend.

De overtredingen waren volgens de Inspectie SZW zeer divers. Ze behelsden onder meer ontduiking van premie- en belastingbetaling, uitkeringsfraude, illegale arbeid, uitbuiting en intimidatie, valsheid in geschrift, stukloon en gefingeerde dienstverbanden.

De beboete bedrijven hebben inmiddels voor in totaal 4 miljoen euro aan boetes betaald. In drie gevallen is een strafprocedure begonnen. Nog eens twintig bedrijven hangt mogelijk een forse naheffing boven het hoofd na onderzoek van de Belastingdienst.

De inspecteurs gingen langs bij zestig schoonmaakbedrijven en 145 inleners. Behalve de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deden het UWV, de IND, het OM en gemeenten mee aan de actie.