De Belastingdienst komt met een checklist om stellen die gaan scheiden te helpen op fiscaal gebied.

Vanwege de coronacrisis is het aantal echtscheidingen toegenomen en daarom vindt de fiscus het de hoogste tijd voor een publiekscampagne.

Volgens de fiscus ervaren veel Nederlanders onzekerheden op het gebied van belastingen na een scheiding.

Zo is bij veel stellen onduidelijkheid over het feit of zij samen of apart aangifte moeten doen na de scheiding. Ook zaken als zorgtoeslag, fiscaal partnerschap en voorlopige aanslagen zorgen voor onduidelijkheid.

De Belastingdienst laat weten dat samen aangifte doen net na de scheiding fiscaal voordelig kan zijn omdat er nog eenmaal aftrekposten kunnen worden verdeeld.