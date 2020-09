Het Verenigd Koninkrijk heeft met Japan zijn eerste handelsakkoord sinds de Brexit gesloten. De Britten noemen dit vrijdag een "historisch moment", omdat het sluiten van eigen handelsverdragen een van de redenen was om de Europese Unie te verlaten. Onder het akkoord zal 99 procent van de Britse export tariefvrij naar Japan gaan.

Het VK schrijft in een persverklaring dat afspraken op het gebied van digitale technologie en gegevens "veel verder" gaan dan de Europese afspraken met de Aziatische eilandstaat. Zo zouden Britse fintechbedrijven in Japan beter voet aan de grond kunnen krijgen, zo valt te lezen.

Aan de andere kant profiteren Japanse bedrijven die veel investeren in het VK, zoals Nissan en Hitachi, van het handelsakkoord. Die kunnen door de deal goedkoper onderdelen vanuit Japan naar de Britten verschepen.

"Dit is een historisch moment voor het VK en Japan vanwege ons eerste handelsakkoord na de Brexit", schrijft de Britse handelsminister Liz Truss. "Van onze auto-industrie in Wales, tot onze schoenenmakers in het noorden van Engeland: deze deal zal ons helpen nieuwe kansen te creëren voor mensen in het hele Verenigd Koninkrijk en zal de verschillen in de unie verkleinen."

Critici zeggen dat de deal vooral symbolische waarde heeft en de Britse economie slechts een zetje van 0,07 procent geeft. Dat is slechts een fractie van de economische waarde die verloren gaat door het vertrek uit de Europese interne markt.