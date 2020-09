Schiphol heeft in de belangrijke maand augustus nauwelijks een kwart van het normale aantal passagiers verwerkt. De luchthaven meldt vrijdag dat 1,85 miljoen mensen aankwamen of vertrokken, dat waren er vorig jaar augustus 6,8 miljoen.

Het aantal vluchten op Schiphol halveerde ongeveer ten opzichte van een jaar eerder: 45.000 in augustus 2019, tegen 23.000 dit jaar. Het luchtvaartverkeer trok in augustus wel aan ten opzichte van juli, doordat maatschappijen hun activiteiten verder opvoerden.

Het intercontinentale vliegverkeer herstelt langzamer dan dat binnen Europa. In augustus maakten 250.000 passagiers een intercontinentale vlucht, zo'n 13 procent van het totaal. Vorig jaar was dat 30 procent.

In september verwacht Schiphol per dag zevenhonderd tot negenhonderd vluchten per dag uit te voeren met tussen de 35.000 en 60.000 reizigers. De onzekerheid over toenemende coronabesmettingen en negatieve reisadviezen zet een rem op het herstel, constateert de luchthaven.