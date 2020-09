Bioscopen hebben zo'n harde dreun gekregen van de coronacrisis, dat ze in omzet dreigen te worden ingehaald door streamingdiensten. Volgens accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) keldert de omzet van bioscopen dit jaar wereldwijd met 66 procent.

De bezoekersaantallen dalen volgens het bureau soms tot een absoluut nulpunt. "Dit versnelt een ontwikkeling waarin producenten op zoek gaan naar nieuwe modellen", licht entertainment- en mediaexpert Casper Scheffer toe.

Het zal volgens PwC zeker tot 2024 duren voordat de bioscopen zijn teruggekeerd op het niveau van hun recordjaar 2019. Tegelijkertijd zetten streamingdiensten zoals Netflix hun opmars door. PwC verwacht ten opzichte van vorig jaar een omzetverdubbeling tot ruim 86,6 miljard dollar (ongeveer 73 miljard euro) in 2024.

Scheffer ziet ook lichtpuntjes voor de bioscopen. "De sector is al sinds de uitvinding van de televisie in staat zich telkens opnieuw uit te vinden en zich staande te houden. Innovaties als 3D, IMAX, 4DX en Dolby Digital zorgen voor een stevige basis voor in ieder geval de Nederlandse bioscopen."

Voor de media- en entertainmentindustrie als geheel verwacht PwC dit jaar een omzetdaling van 5,6 procent en in de vier jaar daarna een gemiddelde jaarlijkse groei met 2,8 procent. In deze sector zitten ook zaken als games, streamingdiensten voor muziek en podcasts.