Citigroup heeft Jane Fraser donderdag benoemd tot nieuwe CEO van de Amerikaanse onderneming. Daarmee wordt Fraser de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van een grote bank op Wall Street.

De Amerikaanse bankier volgt vanaf februari volgend jaar Michael Corbat op die ruim drie decennia actief was voor de zakenbank.

Fraser werkt al lange tijd voor Citigroup, een van de grootste banken van de Verenigde Staten. Ze was eerder onder meer werkzaam voor de Latijns-Amerikaanse tak.

Er is al langer discussie over het gebrek aan vrouwelijke leiders bij Amerikaanse banken. De benoeming van Fraser wordt daarom door velen beschouwd als een stap in de goede richting.