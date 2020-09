Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de Europese Unie, verwijt de Britten een gebrek aan flexibiliteit in de onderhandelingen over een handelsakkoord. Dat zegt Barnier in zijn donderdag gepubliceerde verslag van de afgelopen onderhandelingsronde met het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Barnier weigeren de Britten harde toezeggingen te doen over het voortzetten van eerlijke handel. Daarnaast schieten de Britse toezeggingen op het gebied van Europese standaarden voor een ander klimaat, milieu en arbeid volgens de Fransman tekort.

Ook is er niet genoeg vooruitgang geboekt op het vlak van juridische samenwerking, gezagshandhaving, visserij en eerlijke concurrentie wat transport en energievoorziening betreft, zo schrijft hij.

Barnier sluit af met de mededeling dat de onderhandelaars van beide partijen weliswaar in contact zullen blijven, maar dat de EU tegelijkertijd het voorbereidende werk op "alle scenario's voor 1 januari 2021" zal intensiveren.

Volgens David Frost, de Britse evenknie van Barnier, is de afgelopen onderhandelingsronde zinvol verlopen, al geeft hij toe dat er nog de nodige uitdagingen in het verschiet liggen. Op sommige vlakken liggen de partijen nog ver uit elkaar, aldus Frost.

De Britse onderhandelaar zegt niettemin dat hij blijft streven naar een overeenkomst in oktober. De gesprekken worden volgens Frost volgende week voortgezet in Brussel.