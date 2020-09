Het Federaal Planbureau België (FPB) heeft zijn verwachting voor de economische krimp dit jaar bijgesteld. Het FBV gaat voor 2020 nu uit van een negatieve jaargroei van 7,4 procent in plaats van de eerder gecommuniceerde 10,6 procent, zo meldt de Belgische tegenhanger van het Centraal Planbureau donderdag.

Het FPB wijst naar de economische schade van de coronacrisis elders in Europa, die volgens het planbureau "minder omvangrijk gebleken dan ingeschat" is. Dat werkt door in de verwachtingen voor de Belgische economie, die nu iets minder negatief zijn.

Toch gaat er van opleving van het aantal coronabesmettingen een remmende werking uit, waardoor het herstel in 2021 langzamer gaat dan verwacht. Het FPB rekent voor volgend jaar op een groei van 6,5 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 8,2 procent.