De Russische milieuwaakhond RPN heeft mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel aangeklaagd voor een bedrag van omgerekend 1,64 miljard euro, zo maakt de federale dienst donderdag bekend. Norilsk Nickel wordt verantwoordelijk gehouden voor de milieuramp in mei, waarbij 21.000 ton dieselolie in een Siberische rivier terechtkwam.

De RPN heeft Norilsk Nickel al enige tijd in het vizier. Vorige week dreigde de milieuwaakhond al met een rechtszaak nadat het mijnbouwbedrijf had geweigerd vrijwillig een vergoeding voor de milieuramp uit te betalen. Donderdag voegt de RPN de daad bij het woord.

Het lek ontstond in mei nadat de steunpilaren van een olietank waren verzakt. Hierdoor viel de druk weg in de tank, die vervolgens zwaar beschadigd raakte. Het vermoeden is dat klimaatverandering de achterliggende oorzaak is.

De tank was gebouwd op permafrost, dat mogelijk te zacht was geworden door de opwarming van de aarde. De dieselolie kwam in de rivier Ambarnaja en in de bodem rond de Siberische stad Norilsk terecht.