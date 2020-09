De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de belangrijkste rentestanden niet gewijzigd en breidt de opkoopprogramma's niet verder uit, maakt de ECB donderdag bekend.

De ECB kiest ervoor het huidige beleid voort te zetten, ondanks de gedaalde prijzen en de sterke euro. Afgelopen week werd bekend dat de prijzen in de eurozone in augustus zijn gedaald en er dus sprake van deflatie is. De cijfers waren slecht nieuws voor de centrale bank, omdat die al tijden met het stimuleringsbeleid probeert de inflatie aan te zwengelen.

Daarnaast kampt het eurogebied met een sterke euro. Sinds maart is de euro 10 procent meer waard geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat is nadelig voor Europese exporteurs, omdat het daardoor voor consumenten en bedrijven buiten het eurogebied duurder wordt om Europese spullen te kopen. Die zullen dan eerder geneigd zijn om hun spullen ergens anders vandaan te halen.

ECB-president Christine Lagarde zei dat de economische data er sinds het vorige ECB-besluit beter uitzag dan verwacht. Ze benadrukte wel de onzekerheid van de huidige situatie. "De sterkte van het economisch herstel is nog steeds zeer onzeker, omdat het afhangt van de toekomstige ontwikkeling van de pandemie en het succes van de indamming daarvan", aldus Lagarde.