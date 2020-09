Veilinghuis Sotheby's verkoopt volgende maand een van de zeldzaamste diamanten ter wereld. De diamant is ongeveer zo groot als een klein ei en er wordt verwacht dat hij tussen de 12 miljoen en 30 miljoen dollar opbrengt, omgerekend tussen de 10 miljoen en 25 miljoen euro.

Volgens Sotheby's is de diamant van 102,39 karaat loepzuiver en is het de op een na grootste die ooit te koop is gezet. In 2013 werd er eentje verkocht die nog groter was. Die leverde 30,8 miljoen dollar op, omgerekend zo'n 26 miljoen euro.

De diamant wordt op 5 oktober verkocht, maar volgende week kunnen mensen al online bieden. Geïnteresseerden kunnen de diamant op afspraak bekijken in Peking, Sjanghai, New York, Taipei en Hongkong.

Gary Schuler, die bij het veilinghuis werkt, noemt de diamant "prachtig". Het zou hem niet verbazen als de diamant inderdaad het verwachte bedrag opbrengt. "De waardering voor diamanten van deze klasse groeit en steeds meer mensen begrijpen dat iets dat miljarden jaren oud is en zo groot als een lolly, net zoveel waard kan zijn als een zelfportret van Rembrandt."

"Het feit dat dit natuurwonder ons, als het hardste materiaal op aarde, nog miljoenen jaren zal overleven, draagt zeker bij aan de grote vraag."