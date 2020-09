Bij een wild zwijn in het oosten van Duitsland is de dodelijke Afrikaanse varkenspest vastgesteld, heeft de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner donderdag bekendgemaakt. Daarmee wordt de angst van veel Duitse varkensboeren werkelijkheid, want de export naar landen buiten Europa wordt hierdoor hard geraakt.

Duitse varkensboeren begonnen in april al te zweten, toen een eerste geval van de besmettelijke varkenspest werd vastgesteld in het westen van Polen, dicht bij de Duitse grens. De angst komt voort uit de aard van het virus: varkens overlijden vaak binnen tien dagen na een besmetting al. Voor mensen is het virus niet gevaarlijk.

De besmetting leidt er waarschijnlijk toe dat veel landen buiten Europa stoppen met de import van Duits varkensvlees. Dat zou een hard gelag voor de Duitse economie zijn, want Duitsland is de grootste varkensvleesproducent binnen de Europese Unie. Het is niet duidelijk of de boeren hun producten nog wel kwijt kunnen op de Europese markt.

Het Duitse varkensvlees kon juist nu op veel interesse vanuit China rekenen, doordat dat land vorig jaar hard werd geraakt door de Afrikaanse varkenspest. De Chinezen zullen nu naar verwachting naar andere Europese varkensvleesproducenten kijken, zoals Spanje en Denemarken.

Naar verwachting zal de marktprijs voor varkensvlees stijgen als gevolg van de nieuwe besmetting.