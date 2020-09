Het kabinet moet meer doen om de werkgelegenheid te stimuleren, vinden economen. In een donderdag verschenen enquête zegt drie kwart van de ondervraagde economen dat de Nederlandse overheid meer geld moet uitgeven, zodat er extra banen kunnen ontstaan en ook de vraag daardoor groeit.

De enquête werd door het platform Our New Economy, het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht en het tijdschrift Economische Statistische Berichten voorgelegd aan 463 Nederlandse economen. De overgrote meerderheid (92 procent) is het eens met het besluit van het kabinet om de steunmaatregelen ook na 1 oktober in stand te houden.

Toch noemt maar 23 procent van de economen het verstandig om het bij deze maatregelen te houden. De rest vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om extra banen te creëren en meer geld moet steken in het onderwijs en de zorg.

Eerder deze week kondigde het kabinet aan via het Nationaal Groeifonds in de komende vijf jaar 20 miljard euro in kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek en innovatie te investeren. Volgens Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, is dat fonds vrijwel alleen gericht op de lange termijn: de verhoging van de productiviteit in Nederland. "De economen adviseren om nu juist in te zetten op werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale gelijkheid", zegt hij.

De economen denken dat het niet erg is als de overheid daar geld voor moet lenen. In de enquête stelt 92 procent van hen dat de staatsschuld, die nu 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt, probleemloos met nog eens de helft kan toenemen.